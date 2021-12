Tien bewoners geëvacueerd bij brand in Diestsestraat in Leuven

Drie bewoners zijn voor verzorging overgebracht naar het ziekenhuis, ze hadden rook ingeademd. De anderen werden vannacht eerst opgevangen in de sporthal in de Rijschoolstraat en daarna konden ze terecht in een hotel. De bewoners kunnen nog niet meteen naar hun woningen terug door de rookschade. De stad zorgt voor een tijdelijk onderdak voor de slachtoffers.

De winkel, waar keukengerei wordt verkocht, is zo goed als uitgebrand. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is, een branddeskundige is dat aan het onderzoeken.