Utrecht neemt maatregelen tegen luchtvervuiling: wie kachel of open haard laat weghalen, krijgt daar 2.000 euro voor

Met de kerstperiode in zicht zijn heel wat mensen traditiegetrouw druk in de weer met het verzamelen van hout voor hun kachel of open haard. Een houtkachel brengt heel wat gezelligheid met zich mee, maar waar vaak minder bij stil wordt gestaan, zijn de nefaste gevolgen voor ieders gezondheid. Bovendien is de rook ook erg schadelijk voor het milieu. De Nederlandse gemeente Utrecht beseft dat en maant burgers aan om hun kachel of open haard te laten verwijderen.