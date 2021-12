Vaccinatiecentrum Flanders Expo draait weer op volle toeren

Het aantal prikken zal de komende dagen stelselmatig stijgen. "Omdat er nu nog heel wat oudere mensen om hun boosterprik komen, willen we het tempo niet te hoog leggen", vertelt verantwoordelijke Freya De Smet. "Daarom starten we met zo’n 2.000 spuitjes. Tegen volgende week zouden we weer dagelijks 3.000 spuitjes willen geven. Iedereen volgt zijn of haar afspraak goed op. Alle afspraaksloten zitten zelfs al vol tot 17 december. We doen daarom zelfs ons centrum in het weekend van 11 en 12 en 18 en 19 december open, om zo alle registers open te trekken. De Full Monty dus!"