Veel ongeruste telefoontjes bij ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen nu niet-dringende ingrepen 2 weken zijn uitgesteld

"Het is in de ZNA-ziekenhuizen, net zoals in alle Belgische ziekenhuizen, alle hens aan dek. De druk op de ziekenhuizen qua toevloed aan patiënten is erg groot. Op dit ogenblik doen wij ons uiterste best om alle patiënten op te vangen. Maar er wordt de komende weken een toename in het aantal covidpatiënten voorspeld. De druk is extreem groot en we maken ons ernstig zorgen over hoe we dat gaan moeten bolwerken", zegt algemeen medisch directeur dr. Katrien Bervoets van de ZNA-ziekenhuizen in Antwerpen bij Radio 2 Antwerpen.