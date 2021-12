Vergunningen voor bootjes en koetsen in Brugge herbekeken: “Moet mogelijk worden voor nieuwe bedrijven om vergunning te krijgen”

De beslissing van de gemeenteraad zorgt voor veel stress en ongerustheid bij de bootjesmannen. Zeker omdat ze net aan het investeren zijn in elektrische boten. Eén elektrische boot kost zo’n 200.000 euro.

Volgens schepen van Toerisme, Philip Pierins is die onrust nergens voor nodig “Die mensen zijn daar inderdaad niet echt gelukkig mee. De uitbating gaat over van generatie op generatie in dezelfde families, maar wij moeten in orde zijn met de Europese wetgeving.” De schepen schat de kans klein dat ze hun concessie gaan verliezen. “Want wie gaat er morgen een steiger aanleggen en meteen voldoende boten en personeel hebben om ermee te varen?”