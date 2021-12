Verlamd straatkatje Marie-Lou krijgt tweede leven dankzij rolstoel op maat

“Ik vond dat ik iets moest doen om te helpen, maar helaas heb ik in mijn dierenasiel niet genoeg geld om dat allemaal te betalen”, zegt Wendy. “Na een online oproep stroomden de giften binnen.” Heel wat mensen lieten hun groot dierenhart zien. “Het was echt hartverwarmend want iemand die ik totaal niet ken schonk zelfs 100 euro.” In totaal haalde Wendy 1.200 euro op.

“Met dat geld kon ik wel zo’n op maat gemaakte rolstoel voor Marie-Lou kopen.” Twee dagen geleden kreeg ze de rolstoel rond haar lijf. “Tot mijn grote vreugde reageerde ze heel enthousiast en begon ze meteen vrolijk rond te stappen met de rolstoel. Het was echt prachtig om te zien. Je kan aan alles merken dat ze eigenlijk een tweede leven heeft gekregen. Ik ben alle gulle vegers enorm dankbaar.”

