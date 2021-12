Vlaams Belang stelt campagne "Fort Europa" voor: "Aansluiten bij landen die weten dat open grenzen gelijk zijn aan miserie"

Volgens Van Grieken bleken hekkens, muren of schrikdraad al eerder een goede oplossing. "De Balkanroute is op die manier opgedroogd en ook nu in Wit-Rusland en Polen zijn fysieke grenzen een oplossing. Het is niet mijn eerste keuze, maar als het nodig is, is het nodig." Vlaams Belang gelooft dat de Europese Unie solidair moet zijn met de naties aan de buitengrenzen en hen de nodige financiële en materiële ondersteuning moet bieden.