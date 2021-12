"W817"-film "8eraf!" vanaf vandaag in bioscoop: "Magie tussen die personages met een hoek af is er nog altijd"

Vanaf vandaag kan iedereen in de bioscoop naar "8eraf!", de "W817"-film. Meer dan 50.000 fans die de film mee financierden door vooraf een ticket te kopen, hebben hem intussen al kunnen zien. Waarom de cultreeks generatie na generatie blijft aanspreken en er daardoor nu ook een film is, daarover sprak VRT NWS met Kadèr Gürbüz (Birgit) en Govert Deploige (Steve). "De magie tussen ons was er nog steeds, het was net alsof we elkaar de dag ervoor nog op de set gezien hadden."