Impact coronacrisis: kinderen zijn vaker verdrietig, bijna een kwart kan thuis moeilijk studeren 

De onderzoekers deden in 2018 een gelijkaardig onderzoek en zien daardoor dat er nu meer kinderen in een kwetsbare thuissituatie uit de boot dreigen te vallen. Zo zegt 14% van de kinderen dat er tijdens de lockdown niet elke dag genoeg eten was, 23% geeft toe dat het thuis niet of slechts een beetje lukte om te studeren, en 6% van de 10- tot 12-jarigen zegt geen enkel contact te hebben gehad met vrienden tijdens de lockdown. Vlegels: "Kinderen die al in moeilijke situaties leven, dreigen nog meer geïsoleerd te geraken van hun sociaal netwerk wat een negatief effect heeft op hun welbevinden."