Frustratie in de zorg bereikt kookpunt: heeft politiek steken laten vallen? "Je voelt dat ze niet meer durven doorduwen"

Professor beleidskunde Ellen Wayenberg (UGent) nam het coronabeleid in de voorbije 2 jaar onder de loep. Zij ziet nu vooral een groot verschil met het begin van de pandemie. “In de eerste periode van de coronacrisis hadden de experten meer vrij spel en kwam in de politiek vooral de meerderheid aan het woord. Maar nadien zag je meer ruimte ontstaan voor het politieke spel: je hoorde meer stemmen van de oppositie en lokaal begonnen burgemeesters en gouverneurs zich te roeren. Nu ervaren we de ene golf na de andere en is er meer dynamiek. Dat kan dat jojo-gevoel versterken.”

Wayenberg ziet dat trouwens niet per se als iets negatief. “Het is misschien zelfs een sterkte van ons politieke systeem, van onze democratie. Het toont dat de macht centraal kan worden uitgeoefend als de crisis acuut is, maar dat de teugels weer worden gelost als de crisis afzwakt en er meer discussie is. We zitten dus niet in een louter autoritair regime.” Toch erkent ze dat dat jojo-gevoel niet voor iedereen even draaglijk zal zijn. “De ene is nu misschien al compleet uitgeput terwijl anderen nog wat meer energie over hebben om een nieuwe slingerbeweging in de pandemie te kunnen incasseren.”