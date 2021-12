Ziekenhuis van Genk wordt overstelpt met telefoons over uitgestelde operaties: "Wij zullen zelf patiënten bellen"

"We circuleren nog altijd rond de 100 opgenomen covidpatiënten in ons ziekenhuis, waarvan er 26 op de intensieve afdeling liggen", gaat Jürgen Ritzen verder. "De situatie blijft dus penibel. De afgelopen 24 uur zijn er wel 'maar' 7 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dat is een kleine daling in vergelijking met de vorige dagen. Toen waren er dat telkens meer dan 10. We hebben ook 13 mensen met een covidbesmetting naar huis kunnen laten gaan. Daarmee zitten we nu net onder de 100 opgenomen covidpatiënten. Maar dat is maar een momentopname. Het is echt van dag tot dag kijken hoe de situatie evolueert", waarschuwt Ritzen.