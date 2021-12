54-jarige verdachte van brandstichting in Leuven is aangehouden

De brand ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag in de open inkomhal van een handelszaak in de Diestsestraat in Leuven. De branddeskundige en het labo die ter plaatse gekomen waren, stelden vast dat het vuur was aangestoken. De politie van Leuven kon op camerabeelden een verdachte identificeren. Gisteravond werd dan de 54-jarige verdachte uit Brussel opgepakt aan het station in Leuven. Het parket vorderde een onderzoeksrechter op verdenking van opzettelijke brandstichting. De onderzoeksrechter heeft na verhoor beslist om de man aan te houden. Bij de brand werden 10 bewoners van het appartementsgebouw geëvacueerd. Drie van hen werden naar het ziekenhuis gebracht.