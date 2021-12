Aalsterse neurochirurg in open brief: "Wie zich niet laat vaccineren, moet zelf opdraaien voor ziekenhuiskosten"

Het OLV-ziekenhuis in Aalst sluit door de coronadruk vanaf maandag een operatiezaal, om personeel vrij te maken om bij te springen op de andere afdelingen. Ook in andere ziekenhuizen worden niet dringende operaties uitgesteld.

Het was dat nieuws dat neurochirurg Geoffrey Lesage deed steigeren: "Laat antivaxers zelf voor de zorgkosten opdraaien", schrijft hij in een open brief. "Op intensieve zorg is meer dan de helft van de patiënten niet gevaccineerd: als zij hun prik wel hadden gekregen, zou men komen op minder dan vierhonderd patiënten daar. Nu liggen er achthonderd en het stijgt nog."