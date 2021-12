Afkoelingsperiode in onderwijs, horeca vroeger dicht en opnieuw bubbels: dit staat in het advies van de GEMS

De vorige aanbevelingen van de GEMS werden onvoldoende opgevolgd, klinkt het ook nog. Vooral in de sector van het onderwijs is nog te weinig gebeurd, vinden de experten. Al zouden ook in andere sectoren nog te veel uitzonderingen gelden en zou er een gebrek zijn aan duidelijke communicatie. Volgens de GEMS heeft dat geleid tot "tegenstrijdige situaties die niet bijdragen aan het gevoel van urgentie en het begrip van de maatregelen."