Amateurtoneelgroep uit Mortsel wacht niet op beslissing Overlegcomité om voorstellingen uit te stellen: "Er is te veel onzekerheid"

De afgelopen maand heeft de toneelgroep nog wel een andere voorstelling kunnen spelen in de Kaleidoscoop in Mortsel. Die voorstelling stond oorspronkelijk vorig jaar gepland. "Maar het is ook al twee jaar geleden dat we nog op de planken hebben gestaan in onze thuisbasis, in de Mark Liebrecht Schouwburg", zegt Daems.

De eerstvolgende voorstellingen van de toneelgroep zouden in mei plaatsvinden. "Maar we houden nog een slag om de arm, want al dat uitstellen heeft ook financiële gevolgen. We hebben wel wat reserven, maar deze situatie duurt nu toch al even en de reserven zijn niet eindeloos", besluit Daems.