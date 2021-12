Rijksmuseum in Amsterdam pakt uit met grootste Vermeer-expositie uit de geschiedenis

Voor de overzichtstentoonstelling vult het Rijksmuseum dat aanbod aan met schilderijen die het laat overkomen uit verschillende musea. Het gaat onder meer over “Het meisje met de parel” uit het Mauritshuis in Den Haag, “De geograaf” uit het Städel Museum in Frankfurt, “De Schrijvende vrouw met dienstbode” uit The National Gallery of Ireland in Dublin en “De Vrouw met weegschaal”, dat momenteel in The National Gallery of Art in Washington D.C. hangt. Naast deze bekende werken zal het Rijksmuseum ook schilderijen in bruikleen nemen die nooit eerder in Nederland tentoongesteld werden.