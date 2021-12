Anzegem schaft omstreden gezinsbelasting af: "We hebben enkele financiële meevallers"

Bij aanvang van de nieuwe legislatuur had Anzegem extra geld nodig. “Het zwembad kost ons 300.000 euro, de brandweer 140.000 euro en de politie 150.000 euro, alle drie per jaar”, zegt Johan Delrue (SAMENéén), schepen van Financiën. “We hebben ook het Tiegembos gekocht voor een miljoen euro. Om die zaken te betalen hadden we die gezins- en bedrijfsbelasting ingevoerd: 100 euro per onderneming, 150 euro per gezin. We hadden bij aanvang ook gezegd dat we die belasting gingen afschaffen zodra we konden. En vandaag is het zo ver."

Het schepencollege zegt dat de gemeente enkele financiële meevallers heeft gehad. "We ontvangen meer dan geraamd. De cijfers zijn toegekomen van de inkomsten. Blijkbaar heeft Anzegem niet veel geleden op financieel gebied in de coronacrisis. De verkoop van de gemeentelijke loods van de technische dienst bracht ook veel meer op dan geraamd. We besparen ook extra. Zo treden we voorlopig niet toe tot de intergemeentelijke recyclageparken en we bouwen ook het schip van de afgebrande kerk van Anzegem niet weer op."