Roeselaarse school test 300 kleuters en scholieren om covidplaag in kaart te brengen

De operatie werd zorgvuldig voorbereid. “Maandagavond werd de knoop doorgehakt na overleg met het CLB, de stad Roeselare en AZ Delta en de voorbije 24 uur zijn we bezig geweest om alles grondig voor te bereiden”, zegt schooldirecteur Mieke Vandemaele. “AZ Delta stuurde drie mensen die de pcr-test vakkundig uitvoerden. Per teststraat werden zo’n 100 kinderen gecontroleerd. Nu wachten we de resultaten af die binnen 24 uur zullen afgeleverd worden. Donderdagavond beslissen we over de volgende stap, afhankelijk van de uitslag van de nulmeting. Dat kan gaan over de sluiting van de school, of misschien kunnen we gewoon verder blijven werken. We kunnen het nu nog niet zeggen.”