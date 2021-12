BEKIJK - Carry Goossens als de legendarische Kapitein Zeppos, die tot leven komt in avonturenfilm

Kapitein Zeppos, het legendarische personage uit de iconische VRT-reeks uit de jaren 60 is volgend jaar voor het eerst te zien op het witte doek. Eén en productiehuis Eyeworks werken momenteel aan de avonturenfilm "Zeppos - Het Mercatorspoor". Het verhaal draait rond twee jongeren (vertolkt door Nathan Naenen en Britt Scholte) die worden meegesleurd door een oude avonturier genaamd Zeppos in een historisch avontuur. Kapitein Zeppos wordt vertolkt door acteur Carry Goossens. Andere rollen zijn er onder meer voor Koen De Bouw en Nora Gharib. "Zeppos – Het Mercatorspoor" wordt op 23 februari 2022 in de bioscopenzalen verwacht. Ontdek hier al een eerste fragment.