BEKIJK - Man uit Eindhoven wordt hoorndol van "anderhalf mieder"-omroeper: "Dit is echt niet normaal"

In Nederland gaat een reportage van Omroep Brabant viraal. In de repo klaagt een inwoner van Eindhoven over de continue omroeping van de coronaregels in de binnenstad. De Engelstalige versie heeft het over "anderhalf mieder" afstand houden. "Ik word er helemaal gek van. Dit is niet normaal", zegt Peter. De stad Eindhoven heeft al aangekondigd dat de oproep aangepast zal worden en het volume zal ook verlaagd worden om de inwoners minder te storen.