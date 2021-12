Zeven West-Vlaamse vrouwelijke burgemeesters zijn vanmiddag in een ijsbad gaan zitten als start van de campagne 'Hou je borsten warm' van Think Pink. Daarmee willen ze nog meer vrouwen oproepen om zich te laten screenen en zo borstkanker vroegtijdig op te sporen. De campagne, waarin ook foute kersttruien een rol spelen, is bedacht door studenten van hogeschool Howest.