7 West-Vlaamse burgemeesters springen in ijsbad voor borstkanker

De deelnemende burgemeesters waren Ruth Vandenberghe van Kortrijk (Team Burgemeester), Annick Vermeulen van Zedelgem (CD&V-Nieuw), Lies Laridon van Diksmuide (CD&V), Ria Pattyn van Lichtervelde (CD&V), Carine Dewaele van Lendelede (CD&V), Greet De Roo van Ruiselede (RKD) en Lut Deseyn van Avelgem (Gemeentebelangen). De burgemeesters daagden via een filmpje hun mannelijke tegenhangers én hun medewerkers uit om de challenge ook aan te gaan.

“Het ijsbad staat symbool voor het ijskoude nieuws waarmee vrouwen geconfronteerd worden wanneer ze de diagnose krijgen van borstkanker”, zegt Howest-student Arthur Langeraert. “We houden deze ludieke actie bewust net voor de feestdagen om kankerpatiënten een warm gevoel te geven. We verkopen de kersttruien en hopen dat de uitdagingen viraal gaan. We waarderen het heel hard van de burgemeesters dat ze dit doen, want het weer zit tegen en het is echt ijskoud. Ik zou het zelf niet echt durven”, lacht hij.

Annick Vermeulen, de burgemeester van Zedelgem, twijfelde er niet lang over en liet zich snel zakken in het ijsbad. “Ik heb geen ervaring als ijsbeer, maar ik wil deze actie zeker ondersteunen. 1 op de 8 vrouwen wordt ermee geconfronteerd. Ik wil hen hiermee een hart onder de riem steken. Ik daag ook het personeel van de gemeente Zedelgem uit. Als beloning krijgen ze een foute kersttrui.”