Busperrons Kampenhout-Sas binnenkort bereikbaar met een lift

Er komen liften aan de bushaltes van het knooppunt Kampenhout-Sas. Op die manier geraken minder mobiele busgebruikers makkelijker op de perrons om daar een bus te nemen. Voor rolstoelgebruikers, mensen met een kinderwagen of mensen die moeilijk te been zijn, is het nu erg moeilijk om via de trappen het busperron te bereiken.