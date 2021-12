Voor de kust van Calais werden, helaas, 27 mensen dood uit het walter gehaald. Illegale migranten die probeerden het kanaal over te steken. De grootste schipbreuk ooit, zei "Het journaal". Maar dat detail klopte niet. Een menselijke fout. Maar ook een kwestie van letten op klassieke basisregels. U verneemt er meer over in de ondertitelde video.