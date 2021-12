Coronablog - Reissector wil 20 miljoen voor terugbetaling vouchers, infectiologe Vlieghe wil voorspelbare maatregelen

De factuur voor de coronamaatregelen op de overheidsbegroting loopt in de miljarden. Dat zegt Hans Bevers, hoofdeconoom bij bank Degroof Petercam daarover in "De ochtend". "Voor de tijdelijke werkeloosheid en het overbruggingskrediet voor zelfstandigen alleen al gaat het om 10 miljard euro." Maar benadrukt de econoom: "We zitten in een zeer atypische situatie die vraagt om op te treden."

Hoewel de coronapandemie al twee jaar aansleept, vallen de maatregelen volgens Bevers nog steeds onder de noemer "tijdelijk". "Het argument kan niet zijn dat er geen geld is vanwege de overheid. Het is niet zo dat het geld op is", klinkt het. "De situatie is ingrijpend. Als je dan besluit sectoren de sluiten, dan is het logisch dat daar iets tegenover staat."

Bevers benadrukt dat begrotingsdiscipline belangrijk is, "maar nood breekt wet". "Op sommige momenten zoals bij een recessie of nu tijdens een pandemie zijn extra maatregelen nodig", zegt hij. "We moeten er wel voor zorgen dat die geen structurele impact hebben op de begroting." Ingrijpen is volgens de econoom noodzakelijk om het economische weefsel te vrijwaren.

Op termijn sluit hij wel niet uit dat er bijkomende budgettaire inspanningen zullen moeten gebeuren. Al moet daar wat Bevers betreft ook naar structurele uitgaven worden gekeken. "Het is geen geheim dat sommige uitgaveposten hoger liggen dan in de ons omringende landen", zegt hij. "Bijvoorbeeld algemeen bestuur, door de complexiteit van ons land."