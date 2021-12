Elsene krijgt voor het eerst een Nederlandstalige gemeenteschool

Er is al langer een tekort aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, zeker ook in Elsene: bijna 70 procent van de Nederlandstalige Elsense kinderen gaat naar een school in een andere Brusselse gemeente. De nieuwe school is dus bijzonder goed nieuws, dat vindt ook Els Gossé, schepen van Nederlandstalig Onderwijs: “Voor mij was een oplossing vinden voor het grote tekort aan plaatsen in het Nederlandstalig onderwijs een absolute prioriteit. Ik ben dan ook enorm blij dat we met het schepencollege dit historische nieuws kunnen aankondigen. De nieuwe school past helemaal binnen onze visie voor de stad: na de renovatie zal de school een veilige, groene en lichtrijke omgeving zijn waar 250 kinderen zich maximaal zullen kunnen ontwikkelen.”