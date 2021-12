Erembodegemnaars ongerust over tijdelijke noodbrug: "Een kind kan hier gewoon in de Dender vallen", stad belooft extra maatregelen

Volgende maandag starten er werken aan de gewone brug over de Dender in Erembodegem bij Aalst. Om het voor de inwoners ook tijdens de werken mogelijk te maken om vlot van de ene naar de andere kant te raken heeft de Vlaamse Waterweg op vraag van de stad een tijdelijk ponton op het water gelegd dat dienst moet doen als een noodbrug. Maar niet iedereen heeft veel vertrouwen in het bouwwerk. "De noodbrug voldoet helemaal niet aan de veiligheidsregels", klinkt het bij Karl Jonckheere van het oudercomité van een basisschool in de buurt. "De brug is te steil en als het glad is kan je makkelijk uitglijden en in de Dender vallen."