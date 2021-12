Het "vloeibare goud" blijft stromen: Canada gooit 22,7 miljoen kilo esdoornsiroop uit strategische voorraad op de markt

In het verleden was de situatie wel al eens precair. In 2008 was de strategische voorraad helemaal leeg na drie opeenvolgende jaren van slechte oogsten. De prijs van esdoornsiroop ging toen door het dak. In 2011 en 2012 verdween dan weer 3.000 ton ter waarde van 18,7 miljoen Canadese dollar (bijna 13 miljoen euro) uit een pakhuis in Quebec, een diefstal die bekend staat als de The Great Canadian Maple Syrup Heist.