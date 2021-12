Ex-schepenen De Haan moeten voor de rechter komen omdat ze inbraken in mailbox van collega

Schepen Kurt Beirens (Open VLD) zou, met medeweten van zijn toenmalige collega's en ook nog huidig schepenen Marleen De Soete (Vooruit!) en Marleen Schillewaert-Vercruyce (Open VLD), de ICT-verantwoordelijke hebben gevraagd om in te breken in de mailbox van de toenmalige bestuurssecretaris. Er waren vermoedens dat die vertrouwelijke informatie over een tennisclub had doorgespeeld aan haar man, die zelf een andere tennisclub uitbaat. Daarom werd de bestuurssecretaris ontslagen.



Zij diende zelf klacht in omdat ze vermoedde dat iemand haar mailbox had gekraakt. Volgens de raadkamer zijn er voldoende aanwijzingen om hen voor de rechter te brengen. Dat betekent wel nog niet dat ze schuldig zijn.