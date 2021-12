Explosie van Japanse duizendknoop op de oevers van de Maas

"We hadden in het verleden ook al op enkele plaatsen een besmetting met Japanse duizendknoop, maar door het hoogwater zijn daar duizenden nieuwe planten bijgekomen", vertelt boswachter Joris Hurkmans. "Wij zijn die nu een voor een, met een riek aan het uitgraven. Alles stengels, bladeren en wortels verpakken we in een plastic zak. Want uit een klein overgebleven stukje, kan weer een nieuwe plant groeien." Natuurmonumenten zet hiervoor een gespecialiseerde firma in. "We moeten echt snel handelen. Nu kunnen we die wortelstokken nog relatief gemakkelijk verwijderen, als we wachten dan krijgt die duizendknoop de kans op zich te settelen. En zo vermijden we dat deze winter, bij nieuw hoog water, die duizendknopen zich nog verder gaan verspreiden."