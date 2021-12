Filosoof Loobuyck wil opkomstplicht in vaccinatiecentra: "Weigeraars duidelijk maken dat ze mogelijk geen prioritaire zorg krijgen"

Hoe ziet Loobuyck dat concreet? "Je kan iedereen in het vaccinatiecentrum confronteren met de voor- en nadelen van het vaccin en met de gevolgen van hun keuze. Zo moet je duidelijk maken dat je zonder vaccin niet in de zorg aan de slag kan, dat je risico om in het ziekenhuis te belanden groter is, enzovoort. Men kan ook zeggen: als zorgverleners in heel extreme situaties moeten kiezen tussen patiënten, zal u niet bovenaan staan."

Loobuyck wil dat laatste meteen nuanceren. "Iemand medische zorg weigeren is ethisch nooit verantwoord. Maar helaas moeten individuele zorgverleners die verschrikkelijke keuze nu wel maken. Dat is de verantwoordelijkheid van de overheid. Het is veel te eenvoudig om te zeggen dat deze crisis enkel de schuld is van de niet-gevaccineerden."