Frankrijk verhoogt "péage" of tol op snelwegen vanaf 1 februari 2022

Private wegbeheerder Autoroutes du Sud de la France (ASF) zou de prijzen met 2,19 procent verhogen, Autoroutes Paris-Rhin-Rhône (APRR) met 2,05 procent. De prijsstijging moet nog wel worden goedgekeurd door de regering.

De zeer strikte contracten tussen autowegmaatschappijen en de overheid voorzien in een automatische verhoging van de toltarieven, elk jaar in februari. Die stijging is afhankelijk van de inflatie en de werkzaamheden aan de autowegen.

Sinds afgelopen zomer is de inflatie van de consumptieprijzen in Frankrijk stevig aan het versnellen. In november bedroeg die 2,8 procent, vooral als gevolg van de stijgende energieprijzen.