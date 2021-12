Geluidsschermen E40 in Oud-Heverlee worden niet allemaal vervangen: "Je zal geraas horen tot 600 meter verderop"

Het huis van Rik ligt samen met enkele andere huizen aan de noordelijke kant van de autosnelweg, maar nog altijd op het grondgebied van Oud-Heverlee. "Dat hier maar weinig huizen staan, heeft wellicht meegespeeld in de beslissing om hier geen nieuwe schermen meer te zetten", vermoedt Rik.

Dat vermoeden bevestigt burgemeester Bart Clerckx (CD&V): "Wij hebben inderdaad een akkoord gesloten met Wegen en Verkeer over de plaatsing van nieuwe schermen over een afstand van 800 meter. We betalen daar als gemeente ook een deel van. Maar Wegen en Verkeer vond dat de plaatsing van nieuwe schermen aan de noordkant van de E40 niet kostenefficiënt was. En dus worden die na afbraak niet vervangen."