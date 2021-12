Gemeenteambtenaren in Anderlecht zouden jarenlang valse rijbewijzen en verblijfsvergunningen verkocht hebben

Twee andere ambtenaren werden opgepakt - en aangehouden - in het onderzoek naar de handel in rijbewijzen. "Het onderzoek richtte zich vervolgens op de afgifte van valse rijbewijzen", aldus het persbericht van het parket. De modus operandi zouden als volgt geweest zijn: gemeenteambtenaren openden een dossier om een rijbewijs toe te wijzen aan een persoon van buitenlandse herkomst, zonder dat die persoon aanspraak kon maken op een rijbewijs in zijn of haar land van herkomst. Uit bankonderzoek zou dan blijken dat er contant geld was gestort op de bankrekening van een gemeenteambtenaar.

"Uit het onderzoek is gebleken dat twee ambtenaren betrokken zouden zijn bij de handel in valse rijbewijzen", aldus het parket. "Een van hen, thans ambtenaar bij de gemeente Ninove, wordt er ook van verdacht binnen de gemeente Ninove een handel in valse identiteitskaarten te hebben opgezet." De twee ambtenaren werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld van valsheid in geschrifte en gebruik ervan, criminele organisatie, openbare omkoping en, voor een van hen, het witwassen van geld.