Wateroverlast in Assenede: "Akkers kunnen regen niet meer slikken", gemeente ruimt grachten

In Assenede moet de gemeente de grachten extra ruimen omdat er wateroverlast is. Door de hevige regen van de afgelopen dagen zijn de akkers helemaal verzadigd en kan het water er niet meer insijpelen. De gemeente probeert het probleem snel op te lossen maar vermoedt dat er nog tot begin volgende week hinder kan zijn. De hinder is lokaal en de Hooghofstraat is deels ontoegankelijk voor het verkeer.