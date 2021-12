Vogels zingen steeds stiller en minder divers (en dat is geen goed nieuws)

Of we het nu beseffen of niet, dit schaarse geluid is vergelijkbaar met wat we ervaren als we tegenwoordig naar onze favoriete parken of natuurgebieden gaan. De geluiden die worden geproduceerd door de natuurlijke wereld, veranderen. En daarmee veranderen waarschijnlijk ook de voordelen van in de natuur verblijven, zeggen de biologen.

Zeker in deze coronaperiode is het besef gegroeid dat tijd doorbrengen in de natuur erg waardevol is voor de gezondheid en het welzijn van de mens. Maar we maken tegelijk een wereldwijde milieucrisis door, met een aanhoudende en wijdverbreide daling van de biodiversiteit. Dit betekent dat de kwaliteit van onze interacties met de natuur en de positieve effecten daarvan waarschijnlijk ook afnemen.

En hoewel al onze zintuigen bijdragen aan onze ervaring van de natuur, is vooral geluid belangrijk: geluiden uit de natuur hebben de kracht om ons humeur te verbeteren, pijn te verlagen en stress te verminderen. Het onderzoek van het team bekijkt hoe het verlies van biodiversiteit op lange termijn, evenals de verschuivingen in de leefgebieden van soorten als reactie op klimaatverandering, de geluiden van de natuurlijke wereld doen veranderen.