Grafkapel van Rubens is de eerste winnaar van de Erfgoed Challenge

De Grafkapel van Rubens in de Antwerpse Sint-Jacobskerk is de eerste winnaar van de Erfgoed Challenge. Dat is een nieuw initiatief van het KIK, het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. De winnaar wordt gekozen door een publieksstemming, in deze eerste editie stemden 12.000 mensen voor hun favoriete project. Het KIK gaat nu al zijn expertise inzetten voor de restauratie van de Rubenskapel.