Hasselt zet eindejaar in met koopzondagen en een interactief waterkunstwerk

Intussen is het natuurlijk nog wachten op wat er morgen op het overlegcomité wordt beslist. Want de experts adviseren om te drukke buitenevenementen te verbieden. De burgemeester van Hasselt wacht de beslissing van het overlegcomité af om Winterland verder te bekijken. “Ik denk dat we moeten afwachten wat het overlegcomité gaat beslissen”, zegt burgemeester Steven Vandeput (N-VA). “Nu is Winterland open tot 23 uur met een coronapas en een mondmasker. Dat zijn volgens mij vandaag veilige maatregelen, maar als er meer maatregelen genomen moeten worden, zullen we die dan ook uitrollen.”