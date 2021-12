"Het verhaal van Knut begon als een sprookje. Maar een lang en gelukkig leven was hem niet gegund"

Wie ook van alle aandacht genoot, was Knuts verzorger die overstelpt werd met huwelijksaanzoeken. Maar Knut kwam duidelijk op de eerste plaats, want "toen Knut mij voor de eerste keer aankeek met die grote blauwe ogen, was ik onmiddellijk verloren".

Thomas Dörflein: "We liggen samen in een kooi, hij in zijn kistje, op een schapenvelletje en met zijn knuffel dicht bij hem, en ik op een matras. En dat is niet altijd even romantisch als het klinkt. Als hij bijvoorbeeld alles volgekakt heeft en mij dan ook nog bijt, omdat hij erg nerveus is, dan werkt dat danig op de zenuwen. En soms kan ik hem wel tegen de muur smijten, als bijvoorbeeld blijkt dat hij om 3 uur ’s nachts alles volgekotst heeft. Maar hij is en blijft een kleine baby." (Frankfurter Rundschau, september 2008)