Diereninspectie neemt 50 Roemeense straathonden in beslag in Gavere: "Eigenaars hadden nobele bedoelingen" 

De inspectiedienst Dierenwelzijn heeft vandaag 50 honden in beslag genomen in een huis in Asper, bij Gavere. De Roemeense straathonden werden aangetroffen in slechte omstandigheden. De dieren woonden er in het huis, de eigenaars in een caravan ernaast .

"Ze zouden de honden niet uit winstbejag gehouden hebben", zegt Brigitte Borgmans van dierenwelzijn. "Ze wilden de dieren redden van een nog slechter leven in Roemenië en haalden ze daarom naar hier. Een deel hielden ze zelf bij, een ander deel van de honden probeerden ze te laten adopteren, ook al hadden ze daar geen vergunning voor." Ook al waren de iniatieven nobel, toch is er een proces-verbaal opgesteld.