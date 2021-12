Jaagpad langs Dender na 6 jaar weer open

Vanaf maandag kunnen fietsers en voetgangers het jaagpad langs de Dender weer gebruiken. Het jaagpad in het verlengde van de Louis Camustraat en de Zeebergbrug was door de werken een lange tijd onderbroken.

De vorige stuw en sluis dateert van 1867 en was sterk verouderd. Het is de bedoeling om met die nieuwe stuw en sluis wateroverlast te vermijden en de Dender in de toekomst bevaarbaar te houden. De omgeving wordt ook nog aangepakt. Zo krijgen fietsers en voetgangers meer recreatiemogelijkheden. Er komt een fietsers- en voetgangersbrug die de natuurgebieden Osbroek en Gerstjens met elkaar verbindt.