Van thuis lesgeven? Deze juf laat haar creativiteit de vrije loop: "Ik betrek zelfs mijn partner bij mijn lessen" 

Door de vele coronabesmettingen is de gemeentelijke basisschool van Leefdaal bij Bertem deze week dicht. "Het was de laatste dagen heel moeilijk", vertelt juf Ine aan Radio 2 Vlaams-Brabant. "De helft van de klassen zat thuis, dus je moest deels online, deels in de klas lesgeven. Het sluiten van de school was de beste oplossing voor iedereen."

Maar terwijl bij veel leerkrachten het water aan de lippen staat, is daar bij juf Ine niet veel van te merken. "Ik vind het wel eens leuk, maar het is goed dat je weet dat het thuis lesgeven eindig is. Ik probeer het creatief aan te pakken. Ik stuur altijd een mailtje naar de leerlingen met de taken van de dag, maar ik steek er ook altijd 'de mop van de dag' bij."

Benieuwd naar de mop van vandaag? Beluister hier het interview met Ine of lees verder onder het audiofragment.