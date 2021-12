Kerstjumping in Mechelen voor tweede jaar op rij afgelast

"Met heel veel spijt in het hart moeten wij beslissen om de jumping opnieuw te annuleren. We stonden klaar om alles te organiseren, maar na lang beraad en overleg moeten we helaas forfait geven", kondigt voorzitter Gunter Van Lent aan op Radio 2 Antwerpen. "We moeten onze verantwoordelijkheid nemen als organisatie en we mogen de noodkreet van de zorg niet zomaar naast ons neerleggen."

In normale omstandigheden trekt de Kerstjumping jaarlijks zo'n 85.000 bezoekers. Maar volgens de huidige coronamaatregelen zou er geen publiek aanwezig mogen zijn. Dat zag de organisatie niet zitten. "De jumping moet een beleving en een aangenaam feest zijn. Zonder publiek zou het niet haalbaar en niet hetzelfde zijn", zegt Van Lent.