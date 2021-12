Nauwelijks volk op kerstmarkt Brugge: “De kramen willen er zelf mee stoppen”

Ze zien meerdere redenen voor de flauwe opkomst: “Het voorbije weekend was er door het zeer slechte weer amper volk in Brugge. Daarnaast is de ligging, in een wat verloren hoek, niet ideaal. Het lichtparcours loopt dit jaar niet langs 't Zand en ook door de werken aan de ondergrondse parking kiezen veel bezoekers voor een andere toegangsweg tot de stad. We mogen ook niet vergeten dat door de vierde coronagolf mensen weer wat voorzichtiger zijn geworden", zegt Vanhegen.

Ook het verplichte CST-ticket zorgt voor onduidelijkheid zegt verkoper Jan Smans van het Kaarsenhof. "Wij zouden nu de controle zélf moeten doen. Dus die 3 à 4 mensen die hier dan passeren moet ik dan nog eens weigeren als ze geen coronapas hebben…”.



Het Brugs Handelscentrum heeft de standhouders een financiële compensatie beloofd, maar opkramen zullen ze nog niet direct kunnen doen. Volgens het stadsbestuur is het nog te vroeg om een evaluatie te maken. “Het klopt wel dat door de CST-controle het wat onduidelijk is waar de in- en uitgang van de markt is', zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). “Maar ons lijkt vooral het slechte weer de boosdoener. Het was daardoor zeer kalm in de stad. Bovendien zijn de shoppingdagen nog niet echt op gang gekomen. We hebben daarom afgesproken om de kerstmarkt minstens tot en met volgend weekend open te houden.”