KMO's willen extra personeel aannemen, maar vinden geen geschikte werkkrachten

Lemmens pleit voor de activering van mensen die langdurig inactief zijn, om zo de gaten in de markt op de vullen. "De mensen die abeidsongeschikt zijn of niet in de groep werkzoekenden vallen, moeten we van dichtbij gaan bekijken", gelooft Lemmens. "Het is aan de overheid en vakbonden om taboes te doorbereken. We moeten nagaan of iedereen in de inactiviteit ook echt niks kan doen voor het arbeidsbestel." Hij gelooft dat de fierheid van die mensen op die manier ook hersteld kan worden.