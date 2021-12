Kunstwerk Fluctus moet Roeselare herinneren aan coronacrisis

Time and Tide toont het werk van Stijn Cole, Stief Desmet Joost Gevaert, Robbert & Frank en Tinus Vermeersch. “Het zijn de 5 laureaten die werden geselecteerd uit 60 inzendingen die de stad Roeselare kreeg. Opdracht van de wedstrijd was een coronabeeld ontwerpen. "Een miniatuur van Fluctus, het winnende werk dat een romantisch beeld van een golf voorstelt, staat hier. Later komt er een grotere, bronzen versie van Fluctus ergens op een plek in Roeselare”, zegt Van Eeckhoutte. In de tentoonstelling Time and Tide brengt curator Louis-Philippe Van Eeckhoutte het werk samen van de 5 laureaten die in hun werk tegelijk omgaan met stilte en de verstilde kracht van de natuur. De tentoonstelling, die normaal dus loopt tot 9 januari 2022, is gratis.