Lode Vereeck dan toch geen schepen in Diepenbeek: "Willen politieke impasse vermijden"

Vanaf 1 januari zou Vereeck schepen van Financiën en Economie worden voor Open Vld, maar Groen houdt de boot af. Vereeck reageert in een schriftelijke verklaring ontgoocheld en is verbaasd. "Ik had het een eer gevonden schepen te worden, maar het heeft niet mogen zijn. De kiezer kan in 2024 tonen wat hij of zij daarvan vindt."