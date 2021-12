Nijlen plant 78.000 nieuwe bloembollen: "We willen de straten in onze gemeente opfleuren"

Op meerdere plaatsen in Nijlen, Bevel en Kessel worden er vanaf vandaag 78.000 bloembollen geplant. Die moeten de gemeente meer kleur geven. "We willen onze bezoekers welkom heten. Het is vooral langs de invalswegen en in de recreatieve parken dat je de bloemen zal zien", zegt schepen van Milieu, Tom Covens (CD&V).

"Daarnaast hopen we ook het label "bijvriendelijke gemeente" te behalen", gaat Covens verder. Nijlen plant grote narcissenrijen in de bermen, maar die zijn weinig geliefd bij bijen en insecten. Daarom komen er speciale nectarmengelingen in de Nijlense parken die wel geschikt zijn voor bijen.