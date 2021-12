Man in bootje gered door brandweer: “Ik wou mijn tuinhuis beveiligen tegen het water, maar toen brak mijn roeispaan”

Tanghe begon te roeien over een ondergelopen weide toen plots zijn roeispaan brak. “Ik werd stuurloos en door de felle wind dreef ik af naar het gebied De Broeken, die je nu kan vergelijken met een zee: overal water, tot aan de horizon. Plots kon ik me vastgrijpen aan de takken van een bomenrij, die precies een eilandje vormden van amper een meter breed. Ik belandde er tussen de ganzen. Ik heb dan eerst naar mijn vrouw getelefoneerd, zo is de brandweer mij dan uiteindelijk komen halen.”

Een slimme keuze was het niet. De visser droeg ook geen reddingsvest. “Het probleem is dat die samen met mijn waadlaarzen in dat tuinhuis ligt. Mijn vrouw is gelukkig niet kwaad, ondertussen is ze het gewoon dat ik altijd een beetje op den boord leef", lacht hij. "Ik ga het alleszins niet meer doen, want ik ben er te oud voor geworden”."

Tanghe weet nog steeds niet of zijn tuinhuis de watersoverlast van de afgelopen dagen in de Westhoek heeft overleefd. “Mijn buur kan ook niet even gaan kijken, want hij zit vast op zijn eiland”, besluit Tanghe.