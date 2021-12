Pieterjan Nuitten uit Gent deelt gratis fietslichtjes uit als eerbetoon aan vriend die stierf bij ongeval

Zijn kleinschalige actie is ondertussen sterk uitgegroeid, iets waar hij zelf een beetje van geschrokken is: "Ik had dit nooit gedacht", zegt hij. En hij is nog meer van plan, hij plant een "Golf van licht" door Gent. "Dit is ontstaan uit het pay it forward-systeem: ik geef de fietsers de lichtjes en ze moeten mij niks teruggeven. Aan de hand van een folder vraag ik hen om hetzelfde te doen voor 3 andere fietsers. Als ze dat zelf niet zien zitten, kunnen ze ook een bijdrage storten. Dan delen wij de lichtjes uit voor hen."